Reifenstecher - Autodiebe - wohl für 200 Tage in Haft - Verkäuferin ausgeraubt

Reifen an sieben Autos zerstochen

Im Erfurter Norden zerstachen zwischen Freitag und Samstag unbekannte an insgesamt sieben Autos Reifen. In der Marie-Elise-Kayser-Straße fielen den Vandalen zwei Autos zum Opfer. Am Studentenrasen wurden an einem Audi gleich alle Reifen beschädigt. Drei Autos wurden in der Wendenstraße angegriffen. Hier zerstachen die Täter jeweils einen Reifen. Auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Jühlke-Straße wurden nicht nur zwei Reifen von einem Auto zerstochen, sondern auch die Frontscheibe des Wagens zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.400 Euro geschätzt.

Daimler-Benz gestohlen

Zwischen dem 6. und 8. Januar wurde von einem Parkplatz am Erfurter Karl-Reimann-Ring der schwarze Daimler-Benz eines 57-jährigen Mannes gestohlen. Das zehn Jahre alte Auto hatte einen Wert von 20.000 Euro. Vom Auto und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fahndet mach dem Pkw mit Erfurter Kennzeichen.

Verkäuferin ausgeraubt

Am Samstagabend wurde eine Verkäuferin in einem Discounter am Berliner Platz in Erfurt ausgeraubt. Kurz vor 20 Uhr kamen zwei unbekannte Männer an die Kasse, um einen Pfandbon einzulösen. Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, griff einer der Täter nach mehreren Geldscheinen. Mit über 100 Euro flohen die Männer in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Beim Durchwühlen erwischt

Ein 48-jähriger Mann führte am Freitagnachmittag in der Bonhoefferstraße in Erfurt Arbeiten in seiner Garage durch. Sein Auto parkte unverschlossen vor der Garagentür. Als der Mann verdächtige Geräusche hörte, schaute er nach dem Rechten. Hier ertappte er einen Unbekannten, der seinen Ford von innen durchsuchte. Der Autobesitzer stellte den 39-jährigen Täter und verständigte die Polizei. Der Dieb war den Beamten bereits bestens bekannt. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Mann wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahls erstattet.

Zigarettenautomat gesprengt

Am Sonntagabend wurde in der Erfurter Herrmann-Brill-Straße ein Zigarettenautomat gesprengt. Um 20:43 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Vor Ort wurde ein komplett zerstörter Automat gefunden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Streifenwagen, wurden die Täter nicht gefasst. Wieviel Zigaretten und Bargeld gestohlen wurden, ist bislang noch unbekannt.

Wohl für 200 Tage hinter Gittern

Während ihrer Streife ging Polizeibeamten Freitagnacht in Ilversgehofen ein 32-jähriger Mann ins Netz. Gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Die Geldstrafe von fast 6.800 Euro konnte er nicht begleichen, sodass es für ihn noch in derselben Nacht in ein Thüringer Gefängnis ging. Dort wird er voraussichtlich die nächsten 200 Tage verbringen.

