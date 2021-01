Guten Morgen in Erfurt Reisen in Risikogebiete

So ein Sonntagmorgen ist doch was Herrliches. Gleich nach dem Frühstück wieder auf die Couch fallen und Müßiggang pflegen. Das hatte ich mir schon lange vorgenommen. Doch die illustre Kinderschar, die ihre glockenklaren Stimmen derzeit in raspeliges Brummen wechselt, verlangt nach Beschäftigung. So wird es wohl wieder nichts.

Doch, da fällt mir auf, in den ganzen Corona-Turbulenzen hört man so gar nichts von guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Lassen sich die Leute einfach gehen und geben sich dem Leben so hin?

Also ich habe mir einiges vorgenommen zu schaffen, was ich in 2020 einfach nicht auf die Reihe bekommen habe. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Am Anfang des Jahres denkt man, ach so viel Zeit noch für das Umsetzen der guten Vorsätze, und dann ist man plötzlich wie gelähmt.

Dieses Jahr will ich es besser machen. Nun steht natürlich noch die Frage, was ich denn so 2020 verpasst habe und 2021 nun endlich hinkriegen will? Da wäre da eine spannende Reise. Am besten in ein Risikogebiet, etwa die Walachei. Denn ist es nicht wirklich spannend, das Risiko einzugehen, mal keinen Handyempfang zu haben. Dann will ich mich überwinden, und wieder in einen dampfenden Konzertsaal gehen, wo sich junge (und angemessen ältere) Leute heiter zu lauter Musik friedlich schubsen. Dann sollte es doch wirklich auch gelingen, die heimische Schankwirtschaft zu stärken.

Und, Vorsicht, jetzt wird es sentimental: Ich sollte es auch schaffen, Freunde, die ich lange nicht besucht habe, wieder ans Herz drücken. Einfach so!