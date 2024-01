Rekorde am Erfurter Nordstrand bei fünf Grad Wassertemperatur

Erfurt 160 Teilnehmer, so viele wie nie zuvor, starteten am Neujahrstag die Badesaison. Teils lustig kostümiert und in jedem Fall begleitet vom Beifall zahlreicher Zuschauer.

Neuer Teilnehmer- und Zuschauerrekord: Bei Wassertemperaturen von fünf Grad eröffneten rund 160 Wagemutige am Neujahrstag die Badesaison am Erfurter Nordstrand. Das von der DLRG Erfurt organisierte und abgesicherte Spektakel lockte mehr Menschen als je zuvor in dessen 25-jähriger Geschichte. Aus Hohenfelden waren die „See(xy) Nixen“ in historischen Kostümen am Start, aus Leubingen waren die Eisvögel, erkennbar an ihren orange-blauen Strickmützen, angereist. „Nicht nachdenken, machen!“ wurden zögernde Kandidatinnen am Wassereinstieg aufgefordert zur kleinen Schwimmstrecke im Nordstrand-Wasser. Manche wagten sich sogar ein zweites Mal ins Wasser, während fröstelnde Teilnehmer froh waren, rasch wieder die Ufertreppe zu erreichen. Gerade mal eine Viertelstunde dauerte das fröhliche Vergnügen. Zur Stärkung gab es Linsensuppe und wärmende Getränke.