Renaturierung des Marbachs in Erfurt abgeschlossen

Erfurt. Am Montag wurde die alte Fußgängerbrücke an der Prager Straße nach Marbach umgesetzt. Fußgänger und Radler kommen nun wieder ungehindert weiter.

Montag 10.33 Uhr. Es ist vollbracht. Die Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Marbach ist in die Widerlager eingepasst. Bis das soweit war, zeigte sich das 15 Meter lange Bauteil aber recht widerspenstig.

Dabei hatte alles so unspektakulär begonnen. Punkt 7 Uhr war die vierköpfiger Mannschaft der Firma BR Ingenieurbau aus Elxleben und ein quietschegelber Kran aus Großfahner zum Brückentausch angerückt. Um 7.04 Uhr hob der Kran das acht Tonnen schwere Brückenbauwerk an der Straße der Nationen aus den Lagern.

Nach dem Neubau zweier Fußgängerbrücken an der Prager und Hanoier Straße über den Marbach war das Teil übrig. Da aber der frühere Damm über den Marbach in Höhe der B4 im Zuge der Renaturierung des Gewässers abgetragen wurde, hatten vor allem die Marbacher das Nachsehen. Kamen sie bis dahin zu Fuß oder mit dem Fahrrad ungehindert Richtung OBI, Aldi und Warschauer Straße, mussten sie nun einen größeren Umweg in Kauf nehmen. Die alte neue Brücke beendet nun diesen Missstand.

Die Brücke sitzt leicht schief in den Widerlagern

Die Brücke aus Stahl und Karbon wurde auf einen Tieflader gesetzt und dann zu ihrem neuen Bestimmungsort gefahren. Kurz nach 9 Uhr wurde dort der Kran in Stellung gebracht. Schnell noch Rostschutzfarbe an den Stirnseiten aufgebracht, bevor es ans Einpassen ging.

Es wurde gezerrt und geschoben und gerüttelt. Dann Kommando zurück. Brücke wieder anheben. Und drehen. Aber auch so herum passte es nicht. Bei BR Ingenieurbau hatte man zwar aus Erfahrung beim Gießen der Widerlager auf jeder Seite schon zwei Zentimeter dazugegeben. Das hat aber nicht verhindern können, das die Brücke bockte. Die Spaltmaße zeigten, sie sitzt irgendwie schief zwischen den Lagern.

Aber da gibt es halt Hilfsmittel wie Brecheisen und Vorschlaghammer. Ein Rucken und Krachen. Drin. Am Ende hat es dann eben doch gepasst. Die Brücke saß pressfest in ihrer neuen Halterung und wird nun noch mit dem Betonieren einer Auffahrschräge bis zum Donnerstag hübsch gemacht. Dann kommt der Oberbürgermeister und weiht sie ein.

Neugestaltung kostete fast 1,7 Millionen Euro

Eigentlich sollte die ganze Aktion bereits 2021 über die Bühne gehen. Aber Corona verzögerte diesen letzten Mosaikstein bei der Renaturierung des Marbachs. Eine Bahnbrücke musste verschwinden, Bahnschienen und Schotter gleich mit. Gehölze wurden in Größenordnungen gerodet, Erde abgetragen. Eine Straße wurde aufgerissen. Alles, um den Bach ans Tageslicht zu holen.

Aber führt denn der Marbach überhaupt genug Wasser, um den riesigen Aufwand – immerhin waren dafür insgesamt exakt 1.693.571,63 Euro an Ausgaben geplant – zu rechtfertigen, fragten sich viele. „Die Berechnungsgrundlage für diese Gewässergestaltung zum Schutz der Stadt bildete das so genannte hundertjährige Hochwasser“, erklärt Projektleiterin Carmen Balin.

Der Marbach entspringt irgendwo zwischen Alach und Marbach. Und verschwand am Sportzentrum Marbach in der Unterwelt. „Im Zuge der allgemeinen Renaturierung von Gewässern hatten wir 2016 die Idee, den kleinen Bach aus den unterirdischen Rohren wieder ans Licht zu holen“, sagt Erfurts Gartenamtschef Sascha Döll. Und damit die Rückstaugefahr bei Starkregen zu beseitigen. Er nimmt nun auch noch Oberflächenwasser auf. Jetzt kann das Flüsschen rund 1,3 Kilometer frei durch die Natur fließen, ehe es sich an der Geraaue in die Gera ergießt.

Und bist Du nicht willig . . . „Nachhilfe“ per Vorschlaghammer. Foto: Michael Keller