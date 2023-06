Rendezvous mit einer Königin in der Erfurter Michaeliskirche

Erfurt. Die Orgel gilt als die Königin der Instrumente. Zum Rendezvous mit der Compenius-Orgel in der Michaeliskirche lädt die Denkmalstiftung ein.

Zum Benefizkonzert „Rendezvous mit einer Königin“ lädt das Ortskuratorium Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) am Samstag, 24. Juni, um 18 Uhr in die Michaeliskirche ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Arbeit der Stiftung wird gebeten.

Mit Königin ist die Compenius-Orgel in der Michaeliskirche gemeint, die an dem Abend von Andreas Schmidt gespielt wird mit Werken von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jeremiah Clarke und Arvo Pärt.

Arvo Pärt und Händel erklingen an der Orgel

Den Auftakt macht „The Arrival of the Queen of Sheba“ aus Händels Oratorium „Solomon“ (1749). Daraufhin sind die „Passacaglia et Fuga c-Moll“ (BWV 582), eine der wichtigsten und bekanntesten Bachschen Kompositionen, ebenso zu hören wie das „Preludio con Fuga d-moll“ (1741) des Erfurter Organisten Walther, der an der Orgel in der Kirche seinen ersten Orgelunterricht erhielt.

Musikalisch erinnert Schmidt an den niederländischen Komponisten und Organisten Jan Pieterszoon Sweelinck und den englischen Künstler Jeremiah Clarke, während er mit „Trivium“ ein Werk des Estländers Arvo Pärt präsentiert. Händel erklingt zum Abschluss mit „Der Kuckuck und die Nachtigall“.