Repression und Widerstand: Punks in der DDR

Erfurt. Geralf Pochop sagt, es war das Beste in seinem Leben Punk zu sein. Trotz Stasi-Repressionen. Auch von diesen berichte er am Samstag in Erfurt.

In der DDR wurden Menschen wegen ihres Musikgeschmacks und Äußeren wie Feinde behandelt. Am 17.Juni, dem 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR präsentiert Geralf Pochop, in der Cafe Kunst Bar (CKB) in Erfurt,, in einem Kulturprogramm mit einer Performance aus Erzählung, Lesung, Bildspots, Leidenschaft, Ton-Dokumenten, Präsentation von Original-Utensilien und Stasiakten sowie einem Livemusiker die „intensivste Zeit“ seines Lebens als Punk in der DDR.

Punks bauten ein Netz aus autonomen Strukturen auf

In seinem Buch „Untergrund war Strategie. Punk in der DDR: Zwischen Rebellion und Repression“ hat er diese Erlebnisse festgehalten. „Die Rolle als vermeintliche Feinde hatten wir Punks angenommen. Der Staat hatte uns über etliche Jahre wegen unseres Musikgeschmacks und unseres Äußeren wie Feinde behandelt. Diese Rolle hatten wir angenommen. Wir hatten uns stark politisiert und nutzten unsere schwer erkämpften Freiräume nicht mehr nur, um unser Lebensgefühl auszukosten, sondern bauten ein Netz aus komplett autonomen Strukturen auf. Wir fanden Wege, den Wehrdienst zu verweigern. Wir gingen nicht zur Wahl, weil wir diese nicht als solche anerkannten.“ Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Samstag, CKB Regierungsstraße 42, 19 Uhr