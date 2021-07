Retronom-Kultursommer auf der Erfurter Predigerwiese

Erfurt. Es darf getanzt werden auf der Predigerwiese zum Retronom-Kultursommer.

Als „Retronom-Kultursommer“ angekündigt wird der Sonntag, 11. Juli, auf der Predigerwiese. Um 17 Uhr beginnt dort die Veranstaltung mit DJ Armando Bernando. Es schließt sich 18.30 Uhr „Klarke“ an. Um 19 Uhr gibt es Live-Rap mit „Dodge City Homegrown“. Live-Rap kündigen auch HGC um 20 Uhr an. Für den Ausklang von 21 bis 22 Uhr sind „Freestyle Cypher“ zuständig. „Freut euch auf einen farbenfrohen Strauß aus Melodien, blumigen Beats und aromatischen Raps aus dem Erfurter Unterholz“, kündigen die Veranstalter an.