Rettungskräfte in Erfurt angegriffen

Erfurt. Im Krankenwagen schlug der Mann auf einmal nach den Sanitätern.

Am frühen Samstagmorgen stellten Passanten laut Polizei in der Erfurter Innenstadt einen erheblich alkoholisierten und augenscheinlich hilflosen 21-jährigen fest. Mitarbeiter des Rettungsdienstes griff er im Rettungswagen plötzlich an, indem er nach ihnen schlug und trat. Glücklicherweise wurden diese dadurch nicht verletzt.

Einige Stunden später erreichte die Polizei Erfurt-Nord ein weiterer Hinweis zu dem jungen Mann, da er schlafend auf einer Bank entdeckt wurde. Beamte brachten in nach Hause, wo er zunächst seinen Rausch ausschlafen konnte. Er muss sich nun wegen versuchter Körperverletzung verantworten.

