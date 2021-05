In Erfurt wurde ein Rettungssanitäter bei einem Einsatz angegriffen. (Symbolbild)

Rettungssanitäter in Erfurt angegriffen und verletzt

Erfurt. Bei dem Versuch einer Frau zu helfen, wurde in Erfurt ein Rettungssanitäter angegriffen und verletzt.

In Erfurt wurde ein Rettungssanitäter von einer Frau angegriffen. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten Passanten die Frau zunächst schlafend in der Warschauer Straße entdeckt. Die Polizei stellte fest, dass es sich dabei um eine 31-Jährige handelte, die aus einem Erfurter Krankenhaus vermisst wurde.

Sie sei volltrunken gewesen und habe es auf über 2,6 Promille gebracht. Als sie mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden sollte, wurde sie ungehalten und habe einen 38-jährigen Rettungssanitäter angegriffen. Dieser wurde an der Hand und dem Bein leicht verletzt. Gegen die Frau wurde Strafanzeige wegen Widerstand und Körperverletzung erstattet.