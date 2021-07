Robby Soemtron war ein Einzel-Exemplar

Erfurt. Robby Soemtron gab es offenbar nur ein einziges Mal: Zum Werbeträger für das Büromaschinenwerk Sömmerda hat es offenbar nicht gereicht.

Die Suche nach Robby Soemtron kann eingestellt werden: Zwar ist die Originalfigur noch immer nicht aufgetaucht, aber es gibt weitere Hinweise. „Ich bin wahrscheinlich der einzige Zeitzeuge in dieser Angelegenheit“, meldete sich jetzt Hubert Vestner aus Erfurt zu Wort. Als Werbefachmann und Angehöriger der Fachabteilung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit im VEB Büromaschinenwerk Sömmerda, die unter anderem auch zuständig war für die Entwicklung einer symbolhaften Gestalt mit werbekräftiger Aussage, könne er zur Aufklärung in der „Vermisstensache Robby Soemtron“ etwas beitragen. „Ich bin der einzige lebende Mitarbeiter oben genannter Abteilung aus der damaligen Zeit, alle anderen sind gestorben.“

Richtig sei, dass Siegfried Kraft im Auftrag des Sömmerdaer Werbeteams die in der Zeitung abgebildete Werbefigur entworfen und gefertigt hat. „Er gestaltete nur eine einzige Figur, die als Entwurf für die Weiterverarbeitung verwendet werden sollte“, sagt Hubert Vestner, der heute 85 Jahre alt ist. „Es war also nur ein Einzelexemplar.“ Zu kompliziert und aufwendig wäre eine Serienproduktion gewesen.

Entwurf ist verworfen worden

Der Entwurf sei verworfen worden, somit sei Robby Soemtron auch nie als Werbeträger für Büromaschinen aus Sömmerda im Einsatz gewesen. Es gab also keine DDR-Werbefigur „Robby Soemtron“ des VEB Büromaschinenwerk Sömmerda, stellt Hubert Vestner klar. Auch die Bezeichnung „Robby Soemtron“ sei nie der Öffentlichkeit vorgestellt worden. „Wo sich heute die Figur befindet, weiß ich nicht“, ergänzt er. „Ich habe persönlich erlebt, wie Siegfried Kraft seine von ihm angefertigte Werbefigur in unserer Abteilung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit auf einen Schreibtisch stellte und dazu mit Worten erläuterte. Ich habe ebenfalls persönlich erlebt, wie diese Figur später abgelehnt wurde“, so der Augenzeuge. Hätte Robby Zustimmung gefunden, wäre er es gewesen, der die dazu die entsprechenden Aufträge hätte auslösen müssen: „Das war nicht der Fall.“

Offenbar sind in älteren Medienberichten, in denen Robby Soemtron auftaucht, die Geschichten von zwei Figuren miteinander vermengt worden: „Sie beziehen sich auf eine zweite Werbefigur, die nach Ablehnung des Entwurfs von Siegfried Kraft zentral entwickelt wurde“, so Vestner. Die Figur stellte ebenfalls einen Roboter dar. Es gab zwei Exemplare aus Holz, eines in einer Höhe von etwa 20 Zentimeter, eines etwa 50 Zentimeter hoch. Aber: „Auch diese Werbegestaltungen kamen nie zur Anwendung“, weiß Hubert Vestner. Es blieb beim Entwurf. Geblieben sind nur die Fotos, die im Nachlass von Siegfried Kraft aufgetaucht sind und Teil einer Ausstellung über den Erfurter Grafiker im Erfurter Stadtmuseum werden sollen.