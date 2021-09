Robert Fränzel Quartett spielt im Ilvers

Erfurt. Der Erfurter Verein „Kultur im Norden“ empfängt als Gast der Thüringer Jazzmeile am 18. September das Robert Fränzel Quartett im Ilvers.

Zwei Konzerte organisiert der KuNo e.V. im Rahmen der diesjährigen Thüringer Jazzmeile in der Ilvers Musikbar. Eines bestreitet das Robert Fränzel Quartett am Samstag, 18. September, 20 Uhr, in der Magdeburger Allee 136.

Robert Fränzel hat an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar Saxophon und Flöte studiert und ist nach sechsjährigem Aufenthalt in Dresden in seine Heimatstadt Erfurt zurückgekehrt. Nach Tourneen mit Al DeLoner aus Norwegen und der brandenburgischen Kultband „Keimzeit“ ist er als Solosaxophonist unterwegs, führt eigene Projekte und spielt Lead-Alt in der „Nerly Big Band“. Das Robert Fränzel Quartett tritt seit 2010 in wechselnder Besetzung auf. Gemeinsame Basis ist die Leidenschaft für die Sprache des Jazz. Funk, Blues und Soul sind die bestimmenden Farben, in denen Jazz-Klassiker und Eigenkompositionen präsentiert werden. Samstag ist Fränzel mit Sammy Lukas (Piano), Benjamin Langhammer (Bass) und Marcus Horn (Drums) zu erleben.

Das Jazz-Konzert am 23. Oktober gestaltet die Oliver Debus Band.