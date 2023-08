Rockiger Schlusspunkt im Hof der Erfurter Michaeliskirche

Erfurt. Boogieman’s Friend lassen es im Hof der Michaeliskirche nochmal krachen. Mit dem Hofkonzert wird die Saison abgeschlossen.

Die Michaeliskirche lädt für Freitag, 25. August, um 19 Uhr zum Hofkonzert mit Boogieman’s Friend ein. Matthias Köhler und Jürgen Adlung, beide Absolventen der Musikhochschule Weimar, spielen Blues, Boogie Woogie und Rock ’n’ Roll. Beide waren schon mehrfach offizielle Teilnehmer beim French Quarter Festival in New Orleans/Louisiana, dem größten Jazzfestival in den Südstaaten der USA, und sind seit vielen Jahren Stammgäste beim Dixielandfestival in Dresden. Im Rahmen der Hofkonzerte der Erfurter Michaeliskirche setzen sie häufig den Schlusspunkt zur laufenden Saison. Der Eintritt ist wie immer frei – um eine Spende wird gebeten.