Romantik auf Kufen

Kleines Jubiläum für die SWE-Eiswelt. Zum fünften Mal startet heute um 12 Uhr im Garten des Kaisersaals die Saison für Eislaufen unter freiem Himmel. Eine 10 Mal 20 Meter große Kunsteisfläche lädt nun täglich bis zum 5. Januar (Ausnahmen 24., 25., 31. Dezember und 1. Januar) zum öffentlichen Pirouettendrehen ein. Kaisersaal-Chef Thomas Günther wird indes nur zuschauen können. Er hat sich den Fuß beim Gleitschirmfliegen gleich vier Mal gebrochen. Er kann sich aber erinnern, dass er nicht der einzige mit beeinträchtigter Motorik ist. Gefühlt fünf bis zehn Mal hat er jedes Jahr den Krankenwagen holen müsse, weil bei einigen Gästen der dreifach getupfte Rittberger einfach nicht klappen wollte. Die Schlittschuhe kann man mitbringen oder ausleihen.

Lebenshilfe übernimmt die Rundum-Versorgung

Neben Erfurt gibt es nur noch in Weimar thüringenweit eine Eislauffläche unter freiem Himmel. Sie ist aufgebaut auf Holzboden, Folie, Kühlschlangen und schichtweise Wasser. Fertig ist die Katarina Witt-Gedächtnis-Arena. Wer laufen möchte, zahlt pro Tag einen Euro (Kinder drei). Wer nicht laufen möchte, hat das Vergnügen, den mehr oder minder geschickten Eistänzern bei ihren Versuchen, elegant zu wirken, zuzuschauen, gratis. Man kann sich in der Zwischenzeit am Getränke- und Speisenangebot der Lebenshilfe, die mit einem so genannten Airstreamer – einem hochglanzpolierten Catering-Bus nach amerikanischem Vorbild -- vor Ort ist, laben. Glühwein, kleine Snacks sorgen für ein Wohlfühlambiente im Freien. Alle angeboten in Bio-Einweggeschirr.

An acht Abenden Rahmenprogramm

Um das Angebot zu runden, hat Kaisersaal-Chef Günther an acht Abenden Rahmenprogramme einbauen lassen. Den Anfang machen heute Abend ab 19 Uhr die Eishockeycracks der TecArt Black Dragons mit einem kleinen Spielchen. Jeweils sonntags wird ein kleines Schauprogramm mit ESC-Eisläufern geboten. Am Freitag steigt ab 19 Uhr die große Eröffnungsparty, zwei Mal ist eine Eis-Disco geplant. Mehr sei an begleitenden Veranstaltungen leider nicht drin, so Günther. Da seien das Umweltamt und die Nachbarschaft vor. Geöffnet hat die SWE-Eiswelt von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 21 Uhr. Am Freitag und am Samstag ist eine Stunde länger geöffnet. In den Ferien geht es bereits ab 11 Uhr los. Die Eiswelt werde, so verspricht es der Kaisersaal-Chef, „der romantischste Ort in Erfurt“ werden.