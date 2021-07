Rotary Club Erfurt blickt auf 30 Jahre zurück

Harald Dörig übergibt das Präsidentenamt des Rotary Clubs Erfurt an Bernhard Mai (rechts).

Erfurt. Die Rotarier haben sichtbare Zeichen in der Stadt hinterlassen. Bernhard Mai steht nun an der Spitze des Clubs.

Am 1. Juli 2021 feierten die knapp 60 Mitglieder des Rotary Clubs Erfurt das 30-jährige Jubiläum ihrer Wiedergründung im Kaisersaal.

Rotarier gab es in Erfurt schon in der Weimarer Zeit, der Club löste sich aber im Nationalsozialismus auf. Nach Ende der DDR war eine Wiedergründung möglich, die am 27. Juni 1991 im Erfurter Hof erfolgte. Zu den 23 Gründungsmitgliedern gehörte auch Alt-OB Manfred Ruge, der die Festansprache zur jetzigen Jubiläumsfeier hielt. Ruge hob die Bedeutung der Rotarier für die Entwicklung der Stadt Erfurt hervor. Der Serviceclub habe maßgeblich zum sozialen Engagement im städtischen Leben beigetragen.

So unterstützten die Rotarier die Suppenküche der Caritas, die Erfurter Tafel, das Albert-Schweizer-Kinderdorf und das Christliche Hospiz St. Martin. Ruge wies auch auf die Anfertigung und Aufstellung der zwei Rathaus-Statuen hin, die der kürzlich verstorbene Bildhauer Christian Paschold 2017 im Auftrag des Clubs gefertigt hatte.

Präsident Harald Dörig hob die neuen Aufgaben hervor, denen sich die Rotarier in der Gegenwart stellten. Dazu gehöre der Naturschutz. Die Clubmitglieder pflanzten jedes Jahr 400 Jungbäume im Stadtwald und ließen Insektenhotels fertigen, die kostenlos an Bürger und gemeinnützige Einrichtungen abgegeben würden. Auch sei der einstige Männerclub jünger und weiblicher geworden. Dörig übergab das Präsidentenamt im Rahmen der Feierstunde im Kaisersaal an seinen Nachfolger, den Restaurator Bernhard Mai.