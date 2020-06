Rotary Club verteilt Insektenhotels an die Erfurter

Zehn Insektenhotels möchte der Rotary Club Erfurt auch in diesem Jahr an Erfurter verschenken. Wer eine geeignete Fläche besitzt, kann sich melden.

Der Rotary Club Erfurt möchte etwas für die Umwelt tun und setzt gemeinsam mit seiner Jugendorganisation Rotaract ein Zeichen gegen das Bienen- und Insektensterben. Die Mitglieder verteilen daher die begrenzte Zahl von Insektenhotels kostenlos an interessierte Erfurter Bürger.

Dem Insektensterben etwas entgegensetzen

Bereits im vergangenen Jahr hatten die jungen Leute von Rotaract zehn Insektenhotels in der Stadt aufgestellt. Das erfolgte 2019 im Rahmen einer bundesweiten Aktion der Rotaracter, in der mehrere Tausend derartiger Unterkünfte und Nistplätze für Bienen und auch andere Insekten geschaffen wurden.

„Jetzt wenden wir uns an Erfurter Bürger“, erklärte Rotary-Präsident Harald Dörig. „Wir wollen dem Bienen- und Insektensterben etwas entgegensetzen“. Zehn weitere Insektenhotels wurden jetzt vom Erfurter Christophoruswerk zum Materialpreis gefertigt. Sie sind 55 mal 32 Zentimeter groß und sollen kostenlos an ausgewählte Erfurter Bürger übergeben werden. Jeder, der einen Garten oder in der Nähe seines Grundstücks eine Freifläche mit Wildblumen hat, kann sich darum bewerben. Der Bewerbung soll ein Foto von der Fläche beigefügt werden, auf der das Insektenhotel aufgestellt werden soll.

Bewerbung bitte per Mail bis zum 10. Juni richten an: erfurt@rotary.de