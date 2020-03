Roter Faden auf Petersberg und Sonnengesang des Franciscus

Eher selten nehmen der Kirchenkreis und das Seniorat Stellung zu tagespolitischen Entscheidungen. Doch nach der Wahl von Thomas Kemmerich äußerten sie sich klar. Das zog auch Kritik nach sich. Wie Senior Matthias Rein damit umgeht und was der Kirchenkreis in den kommenden Wochen und Monaten für die Bundesgartenschau plant, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

In einem offenen Brief zitieren Sie Präses Ulrich Born mit der Aussage, Bodo Ramelow möge unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Landtagswahl schnellstmöglich weiterarbeiten. An dieser klaren Positionierung gab es auch Kritik. Rechneten Sie damit?

Wir als Kirche handeln im öffentlichen Raum und nehmen Stellung zu grundlegendend Fragen. Insofern agieren wir auch politisch, selbst wenn wir uns raushalten. Von daher, ja Kritik war absehbar. Für uns steht im Vordergrund, wofür wir stehen, welche Grundsätze uns wichtig sind – nicht nur wogegen wir sind. Normalerweise äußern wir uns nicht zu jedem politischen Ereignis, doch grundsätzlich sind wir als Kirche im öffentlichen Diskurs dabei. Da muss ich auch Kritik aushalten können. Letztlich steht die Frage: Wie politisch ist das Evangelium?

Und wieviel? Und wie ging der Kirchenkreis intern damit um?

Nun, wir müssen als Kirche lernen, auch in unseren eigenen Reihen einen politischen Diskurs zu führen. Natürlich gibt es kontroverse Reaktionen. Sehen Sie, die evangelische Kirche ist ein Spiegelbild der Gesellschaft – von ganz rechts bis ganz links. Dass es da unterschiedliche Auffassungen zu der Wahl gibt, ist selbstverständlich. Wir müssen Gesprächskultur üben. Immerhin haben wir im Kirchenkreis 28.000 Gemeindemitglieder. Doch eins steht fest: Der evangelische Kirchenkreis positioniert sich ganz klar gegen Rechtsextremismus.

Schauen wir nun nach vorn. In einem Jahr und einem Monat wird die Bundesgartenschau eröffnet. Auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und das Bistum Erfurt beteiligen sich. Können Sie schon einiges verraten?

Eine erste Aktion fand bereits im Oktober statt, als wir den Spatenstich für die Rosenkirche im Augustinerkloster vollzogen. Eine große Aktion soll Bürger, Kirche und Buga zusammenführen. Unter dem eigens entworfenen Logo „Ins Herz gesät“ sind engagierte Menschen gesucht, die beispielsweise säen und pflanzen, den Kirchgarten gießen und pflegen- Gemeinden können einzelne Tage inhaltlich gestalten.

Wir wird denn die Kirche präsent sein?

Sie präsentiert sich an 164 Bugatagen mit einem Standort und einem Programm auf der Südseite der Peterskirche. Über diesen Zeitraum wird eine lange Tafel auf dem Petersberg aufgestellt sein. Zudem soll ein ökumenisches Kirchenzentrum entstehen, um einen Andachtsort anbieten zu können.

Wie soll das aussehen?

Unsere Präsentation auf dem Petersberg ist als eine Art roter Faden gestaltet. In einem Wettbewerb unter Architektur-Studenten der Fachhochschule entstanden wunderbare Ideen, die die Angebote der Kirche optisch ansprechend darstellen. Ein Architekt setzt diese Ideen jetzt um. Gedacht ist, einen temporären offenen Pavillon in Holzbauweise zu errichten. Er soll neben der Peterskirche stehen. Der Leitweg, also der rote Faden, wird ergänzt durch ein Ackerbibelbeet mit rot blühenden Pflanzen. Er verbindet Andachtsort, Raum der Stille und eine Wunschwand.

Können Sie etwas zum Programm sagen?

Grundsätzlich möchten wir als Kirche die Buga positiv wahrnehmen und erlebbar machen – jetzt vor der Buga und natürlich auf der Buga. Unser Programm erstreckt sich über 26 Buga-Wochen, pro Woche hat eine Gemeinde die Patenschaft übernommen. Aus ganz Thüringen beteiligen sich die Gemeinen, die Termine waren schnell vergeben. Über die gesamte Zeit wird ein Pfarrer auf dem Petersberg sein, als Ansprechpartner und auch Seelsorger.

Was wird außerhalb des Petersberges angeboten?

Wir haben das Projekt „Pflanzendarstellung in Erfurter Kirchen“ initiiert. Dazu soll es auch ein Buch pünktlich zur Buga geben, außerdem schulen wir Stadtführer. In vielen Gebäuden befinden sich wunderbare Darstellungen,architektonische Details und Freskenmalereien. Dieser Schatz ist noch nicht gehoben.

Welche Pläne haben Sie an der Cyriakkapelle?

Diese Kirche im Grünen liegt in einem herrlichen Garten. Dahin wollen wir die Gäste einladen. Sie ist fußläufig von der Ega aus erreichbar. Doch bisher gibt es nur einen Zugang von der Ega-abgewandten Seite. Wir möchten einen zusätzlichen Eingang bauen, damit Besucher besser vom Ega-Parkplatz aus die Kapelle erreichen. Im Herbst ist Baustart. In der Kapelle werden besondere Gottesdienste stattfinden, sie wird offen sein.

Musikalisch wird es auch . . .

Ja, wir führen ein Musical „Franciskus“ auf. Nach den guten Erfahrungen mit dem Musical „Jesus ganz nah dran“ unter der Leitung von Felix Leibrock und Peter Frank wagen wir uns nun daran. Gespräche mit Sponsoren laufen. Es wird einen Projektchor für Laien geben, die Aufführung ist am ersten Septemberwochenende 2021 auf der Hauptbühne auf der Ega. Etwa ein halbes Jahr vorher werden die Proben beginnen. Der Heilige Franziskus führt Menschen verschiedener Kirchen zusammen und er lenkt unseren Blick mit seinem Sonnengesang auf die Schönheit der Schöpfung.