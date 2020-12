Rückblick 2020: Kein Jahr der Umarmungen

Die Gloriosa hallt über die Stadt. Auf dem Domplatz schwenken wenige ihre Laternen. Offiziell findet keine Martinsfeier statt. So wie vieles in 2020 nicht stattfindet: Weihnachtsmarkt, Krämerbrückenfest, Altstadtfrühling, Theater.

Das Unheil beginnt im Januar. Bilder aus China laufen über die Bildschirme, wirklich wahr nimmt sie kaum jemand. Allmählich leeren sich allerdings die Regale mit Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier. Der Kollege soll ein Foto in der Apotheke machen, er kauft gleich für jeden in der Lokalredaktion eine Flasche. Es ist mein letzter Arbeitstag vor Island. Es gibt die übliche Urlaubsrunde, beim Verabschieden sagen wir aus Spaß: Bis nächstes Jahr. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass es tatsächlich 2021 werden wird, bis wir uns alle wiedersehen, hätte ich ihn wohl ausgelacht.

Freitag, der 13. März: Der Lockdown wird verkündet. Schulen, Kitas und Geschäfte schließen. Bei meiner Rückkehr merke ich: Eine andere Zeit hat begonnen. Der Bahnhof ist leer, in der Kaufhalle muss jeder einen eigenen Wagen nehmen. Familien versuchen, die Kinderbetreuung zu meistern. Wir sind im Homeoffice. Es ist ungewohnt, sämtliche Absprachen per Telefon zu treffen. Noch viel schlimmer: das Gros der Texte telefonisch zu recherchieren statt den Menschen direkt zu begegnen. Die selbstgenähte Maske einer Freundin trage ich dankbar, zu kaufen gibt es derzeit keine. Dass sich im Laufe der Monate noch etliche dazu gesellen, ahne ich nicht.

Im Lokalteil versuchen wir, mindestens einen coronafreien Artikel pro Tag zu veröffentlichen. Neue Wörter wie Coronastreife, Abstrichstelle und Infektionsketten schleichen sich in den Alltag. Ich begleite eine solche Streife, in der Zeit, als Spielplätze gesperrt sind. Es ist beschämend, Eltern sagen zu müssen, dass ihr Kind gerade gegen ein Verbot verstößt.

Die Frühlingsonne hilft über schlechte Coronalaune hinweg. Der Steiger und andere Wälder erleben einen wahren Run. Konzerte sind abgesagt, dafür entsteht Neues: Livestreams und Autokino: Während des Filmes denke ich: Schade, dass es Corona braucht, um das zu erleben.

Auf viele andere Erfahrungen hätte ich aber gern verzichtet. Nein, es fühlt sich nicht gut an, wenn man sich nicht mehr traut, Eltern oder Freunde zu umarmen. Wenn man sich über den Gartenzaun das Geburtstagsgeschenk gibt. Alles liegt brach, Vereinsleben findet nicht statt. Der Karnevalsumzug ist längst abgesagt.

Ein wenig Hoffnung bringt der Sommer. Die Erfurter sitzen in Biergärten, hinter der Krämerbrücke oder bei Picknickdeckenkonzerten. Schulen sind offen, Abiturienten feiern den Abschluss mit einem Dinner, Jugendweihen werden von Frühling auf Herbst verschoben.

Ein Herbst, der nach den Ferien plötzlich wieder von Corona bestimmt wird. Die Leichtigkeit des Sommers ist verflogen. Besuche in Kliniken sind nun verboten, die Zahl der Infizierten steigt rasant. In den Schulen wird versucht, den Unterricht aufrecht zu erhalten, dicht an dicht stehen die Kinder in den Schulbussen.

Der Oberbürgermeister lässt mit Kreide den Hinweis auf Maskenpflicht in der Innenstadt auf Wege sprühen. Man soll lokal kaufen, doch ab 16. Dezember sind die meisten Geschäfte geschlossen. Gastronomen haben längst umgeschwenkt auf Lieferservice, einer verkauft ein paar Tage lang Glühwein in Flaschen. Ein Gericht untersagt das, das letzte Gefühl von Weihnachtsmarkt schwindet.

Aber die Gloriosa, sie läutet. Wie jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag. Vielleicht als Zeichen der Beständigkeit - verbunden mit der Hoffnung auf coronafreie Zeiten.