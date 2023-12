Jahresrückblick Rückblick 2023: Kolonialismus-Debatte in Erfurt abgehakt

Erfurt Es gibt in Erfurt weiter eine Straße mit dem Namen Joachim Nettelbeck. Seine Beteiligung am Sklavenhandel war kein Grund, diese Ehre abzuerkennen.

Kennen Sie Gert Schramm? Schon mal was davon gehört, wer Nettelbeck war? Stellt man in Erfurt diese Fragen, könnte zumindest ein verhaltenes Ja ertönen. Es deutet aber einiges darauf hin, dass das Wissen um beide bald wieder schwindet.

Mit Benennung der Gert-Schramm-Straße zieht Schweigen ein

Die Verleihung des Namens von Gert Schramm für einen kurzen Straßenabschnitt im Erfurter Norden setzt nämlich den Schlusspunkt unter eine lange Debatte und wie sich zeigt, scheint es der Stadt so gelungen zu sein, die Diskussion um die Änderung des Straßennamens Nettelbeckufer zu beenden.

Zur Erinnerung: Die Initiative Decolonize Erfurt hatte sich seit Anfang 2020 dafür eingesetzt, Nettelbeck die Ehre abzuerkennen und führte dabei an, dass Joachim Nettelbeck aktiv am Sklavenhandel beteiligt gewesen war. Gert Schramm, ein schwarzer Deutscher, der Buchenwald durchlitt und später gegen Rassismus eintrat, wäre aus Sicht von Decolonize der Mann gewesen, der die Ehre eines Straßennamens verdient. Der Streit endet in verhärteten Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der Umbenennung.

Echter Schildbürgerstreich zur Mohrengasse

Nachdem der Runde Tisch dazu geplatzt war, bringt diesen Sommer Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) seine nicht ganz allein ersonnene Lösung ins Spiel. Die Brücke und ein Stück Karlstraße werden zur Schramm-Straße. Nettelbeck bleibt. Halbherzig erfolgt am 5. September die Namensweihe – man denkt nicht einmal daran, die Familie Schramms dazu einzuladen. Auf die versprochenen Info-Tafeln, wer nun Schramm und Nettelbeck waren, wartet man immer noch.

Erst war es plötzlich weg, nun leuchtet das Schild der Mohrengasse wieder rot am Abzweig aus der Johannesstraße. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Im April 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, die Aufarbeitung des kolonialen Erbes Erfurts voranzutreiben. In der öffentlichen Wahrnehmung ist nichts davon zu spüren. Oder doch? Wie die Stadt Erfurt das Thema koloniales Erbe behandelt, zeigt sich am Beispiel der Mohrengasse. Anfang des Sommers bauen städtische Handwerker heimlich die Schilder ab, weil die Tafeln – so die Begründung – Ziel von Vandalismus seien. Nach Protest von allen Seiten, sowohl von Anti-Rassismus-Aktivisten als auch Verteidigern der Mohrengasse, sind sie Ende August plötzlich wieder da.