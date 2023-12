An der Krämerbrücke wurde die Spinne ausgesetzt.

Rückblick 2023: Riesenspinne sorgt für Aufsehen an der Krämebrücke

Erfurt Echt oder nicht? Diese Frage stellten sich bei diesem Anblick viele.

7. September 2023: Diese große Spinne hat sich zum Hingucker an der Krämerbrücke gemausert. Das große Stoff-Tier wurde auf einem Mülleimer abgesetzt, was viele Passanten und Leser dieser Zeitung erheitert. Der Name „Tarantula Erfordia Gigantis“, den sich unsere Redaktion für den haarigen Acht-Beiner ausgedacht hat, zeigt Wirkung – wie sich durch unzählige Google-Suchanfragen dieses erfundenen Gattungsnamens zeigt.