Eine Gattung, die ausgestorben schien, ist zurück auf der Bildfläche: die Warteschlange. Deutlich zu sehen war sie am Freitag beispielsweise auf dem Erfurter Anger. Ganz ohne Fernglas, ganz zutraulich ließ sie sich vor einzelnen Geschäften beobachten. Geduldig weidete sie sich an Informationen auf dem Smartphone, ehe es schließlich zum „Schwarzen Freitag“ hineinging in die Ladenlokale.

Zu sehen war das vermeintliche Relikt aus DDR-Zeiten am Abend dann vor dem Zoopark. 150 Meter lang und länger wuchs sie an, angelockt nicht von Bananen, sondern von den magischen Lichternächten, die wunderbares Vergnügen bieten und gerade deshalb Warteschlangen zeugen, wie Kauflust es in Baumärkten und Einkaufscentern tut. Schnell kam am Wochenende die Frage auf, ob auch ein Märchenwald auf dem Domplatz derart gelockt hätte? Ihn hat man den Erfurtern versagt, zum Bedauern vieler Eltern und Kinder. Ob es dort auch ein solches Gedränge gegeben hätte? Wird mit zweierlei Maß gemessen? Fest steht: Unvernunft gibt es hier wie dort und überall, wo Angebote locken – quasi als unscheinbare Begleiter der Warteschlange. Da wurden Abstände nicht gewahrt und Masken nicht getragen. Heißt aber auch, die Warteschlangen von heute und morgen müssen sich ändern, damit ihre Existenz nicht bedroht ist in dieser vorweihnachtlichen Zeit – mit Geduld, vor allem aber Hirn und Solidarität sollte es doch gelingen.