Rückzugsort für innige Momente: Ruhige Plätze fürs Stillen in der Erfurter City gesucht

Erfurt ist auf der Suche nach Räumen, in denen Mütter in Ruhe ihr Baby stillen können.

Erfurt. Erfurt will stillfreundlicher werden. Deswegen ist die Stadt nun auf der Suche nach Räumen, in denen Mütter mit ihren Säuglingen ungestört sind.

Es ist ein Problem, das besonders junge Eltern kennen: Das Stillen von Babys in der Öffentlichkeit. Um Familien bei diesem wichtigen Thema zu unterstützen, will Erfurt sich ab 2024 der Initiative „Deutschland stillfreundlicher machen...“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft anschließen.

Besonders die Erfurter Innenstadt könne mit Orten, an denen Mütter ungestört ihre Kinder stillen können, attraktiver gestaltet werden. Mit diesem Vorschlag ist das Jugendamt an das Citymanagement herangetreten und dort auf offene Ohren gestoßen.

Rückzugsorte für Mütter mit ihren Säuglingen gesucht

Dass diese Idee umgesetzt und die Stadt so familienfreundlicher gestaltet werden soll, darin sind sich die beiden Ämter einig. Es fehlen allerdings noch die entsprechenden Räumlichkeiten. Deshalb werden jetzt zehn Gewerbetreibende im Bereich des Handels und der Gastronomie gesucht, die Platz für solche Rückzugsorte haben. Noch bis zum 15. Dezember können sich Läden, die einen Bereich zum Stillen und Wickeln zur Verfügung stellen können, per Mail an citymanagerin@erfurt.de anmelden. Die ersten zehn erhalten für ihre Teilnahme an dem Pilotprojekt eine Erstausstattung in Form eines als bequemen Stillort sowie einer Wickelkommode mit Auflage.