Run auf Erfurts Blumenläden

Anja Derowski über den Valentinstag und die Freude der Erfurter Händler. Und darüber, warum eigentlich immer Valentinstag sein könnte.

Es gibt jene, da kann man zu Besuch kommen, wann man will, es stehen immer Blümchen auf dem Tisch. Und es gibt jene, die haben genau zweimal im Jahr einen Strauß: Zum Geburtstag. Und heute. Am Valentinstag. Es sei, mutmaßt man, die einzige Zeit, in der Männer mehr Blumen kaufen als Frauen. Die Händler freut der Tag, logisch. Auch in Erfurt werden Blumenläden am heutigen Tag einen Run erleben.

Aber ist so ein Strauß zwischendurch nicht die eigentliche Überraschung? Es müssen ja nicht 30 Rosen sein. Es reichen ein paar Tulpen, demnächst wieder die Osterglocken oder ein Töpfchen mit Studentenblumen oder Stiefmütterchen. Egal, Hauptsache bunt, fröhlich. Unabhängig von Feiertagen.

Ohnehin, finde ich, braucht es diese kleinen Aufmerksamkeiten zwischendurch. Alle Welt jammert, alles sei schnelllebig, jeder sei gereizt, verfolge nur noch eigene Ziele. Doch liegt es nicht an jedem einzeln, daran etwas zu ändern? Und zwar nicht nur an Tagen der Liebe oder so, sondern im normalen Alltag. Das geht auch ganz ohne Blumen; ein nettes Wort, eine Geste öffnet ebenso die Herzen.