Rund 11.000 Menschen ohne Trinkwasser in der Umgebung von Erfurt

In mehreren Stadtteilen Erfurts sprudelt es am Samstag wegen einer Havarie nicht wie gewohnt aus den Wasserhähnen (Archivfoto).

Erfurt. Wegen der Havarie an einer Wasserleitung in einem Wohngebiet in Erfurt haben mehrere Orte in der Umgebung der Landeshauptstadt voraussichtlich noch bis Samstagabend mit einem Ausfall der Trinkwasserversorgung zu kämpfen.

Laut MDR Thüringen sind etwa 11.000 Menschen von der Havarie betroffen. Ohne Trinkwasserversorgung sind Gispersleben, Ringleben, Gebesee, Walschleben, Andisleben und Kühnhausen, wie die Stadtwerke Erfurt auf ihrer Internetseite mitteilten. Sie werden derzeit durch Wasserwagen versorgt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben der Stadtwerke dauert die Störung seit Freitag an. Als Ursache komme vermutlich ein schadhaftes Rohr im Wohngebiet Rieth in Frage, dort liefen zurzeit Reparaturarbeiten.