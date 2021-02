Die Initiative Decolonize strebt eine Umbenennung in Gert-Schramm-Ufer an. Der Stadtrat sucht nach einer Lösung.

Erfurt. Vier Fraktionen gehen mit einem neuen Vorschlag in die nächste Stadtratssitzung.

Runder Tisch zum Konflikt um das Nettelbeckufer in Erfurt

Mit einem Runden Tisch wollen SPD, Grüne, Linke und Mehrwertstadt die Diskussion um die mögliche Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer in eine neue Bahn lenken. Ob das geschieht, wird am kommenden Mittwoch bei der Stadtratssitzung entschieden.