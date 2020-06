Am Samstagabend kam es an der Thüringer Staatskanzlei zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Sachbeschädigung und Diebstahl an Thüringer Staatskanzlei in Erfurt

Am Samstagabend kam es in der Regierungsstraße in Erfurt gegen 23.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Thüringer Staatskanzlei. Laut Polizei lief eine Personengruppe aus fünf jungen Männern und einer jungen Frau an der Staatskanzlei entlang. Zwei der Männer rissen die an der Mauer angebrachten Schilder mit dem Hinweis zur Videoüberwachung ab. Ein dritter Mann zerstörte eines der auf dem Boden liegenden Schilder. Weiterhin wurde ein viertes Schild von der Wand des gegenüber befindlichen Wachhäuschens gerissen.

Kurz darauf lief eine andere Personengruppe bestehend aus drei jüngeren Männern und einer jüngeren Frau an der Staatskanzlei vorbei. Hierbei nahmen zwei der Männer jeweils eins der verbliebenen Schilder auf und entfernten sich durch die Malzgasse. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die vorhandenen Videodateien wurden gesichert und werden derzeitig ausgewertet. Die Kriminalpolizei Erfurt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0361 7443-1465 zu melden. Vor allem eine im Bereich Hirschgarten stehende Personengruppe sowie ein Mann und eine Frau, die hinter der ersten Gruppe herliefen, kämen als Zeugen in Betracht.

