Vielerorts werden gerade Sachspenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. So auch beim Verein Ukrainische Landsleute in Erfurt.

Sachspenden für Ukraine in Erfurt jetzt am Wiesenhügel abgeben - Stadt vermittelt Unterkünfte an Geflüchtete

Erfurt. Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist in Erfurt ungebrochen. Für Sachspenden gibt es ab sofort eine neue Sammelstelle, für Unterkünfte bietet die Stadt eine Vermittlung.

Wiesenhügel statt Karl-Marx-Platz: Im Erfurter Südosten befindet sich ab sofort die Anlaufstelle für alle, die Sachspenden für die Menschen in der Ukraine abgeben möchten. Die räumlichen Kapazitäten des Vereins Ukrainische Landsleute in Thüringen am Karl-Marx-Platz seien erschöpft, teilt die Stadt mit. Deshalb habe man dem Verein die Turnhalle der Grundschule 34 Am Wiesenhügel, Weißdornweg 2, zur Verfügung gestellt.

Was gebraucht wird, ist online nachlesbar

Auch der dortige Parkplatz wird von Montag an ausschließlich für die Annahme und den Weitertransport von Spenden dienen. Am Wochenende könne es auf dem Areal allerdings noch eng werden, heißt es. Welche Spenden aktuell besonders gebraucht werden, ist nachzulesen unter www.erfurt.de/ukraine.

Private Unterkünfte für Geflüchtete melden

Wer privaten Wohnraum für Geflüchtete in Erfurt zur Verfügung stellen möchte, sollte unterdessen die Angaben dazu unter www.erfurt.de/od000014 an die Stadtverwaltung übermitteln. Die angebotene Unterkunft sollte mindestens über ein Bett, sanitäre Einrichtungen und eine Küche verfügen.

Auch Zimmer in Wohngemeinschaften können angeboten werden. Das Amt für Soziales vermittelt zwischen Bürgern, die Wohnraum anbieten, und Geflüchteten, die Wohnraum benötigen.