Sagenhafte Weihnachtszauberwanderung auf dem Petersberg in Erfurt

Erfurt. „Weihnachtszauber“ auf der Tanztenne des Petersberges. Das Folkloreensemble lädt am 3. Dezember ein.

Das Thüringer Folklore-Ensemble Erfurt lädt zum diesjährigen Weihnachtszauber am Samstag, den 3. Dezember, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr und von 12.30 bis 13.30 Uhr auf die Tanztenne Petersberg ein.

Die Vorweihnachtszeit wurde und wird in der Familie, mit Freunden und in der dörflichen oder städtischen Gemeinschaft mit traditionellen und besinnlichen Ritualen gestaltet. Dem Beisammensein bei Musik, Gesang, Spiel, Tanz, Essen und Trinken wird dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. Der „Weihnachtszauber“ greift diese vorweihnachtlichen Traditionen auf und entführt dieses Jahr in den winterlich-sagenhaften Thüringer Wald. Auf der Tanztenne Petersberg gestalten alle Tanzgruppen und die Teilnehmenden des Kurses Kindertanz ein buntes, weihnachtliches Tanzprogramm.

Bei den beiden zwei Aufführungen auf der Tanztenne des Petersberges verzaubern die Akteure mit Tanzdarbieten von Folklore über Modern Dance, Kindertanz und Showtanz, umrahmt von einer sagenhaften Wanderung durch den Thüringer Wald. Der Eintritt ist frei, aber die Plätze sind dennoch begrenzt. Daher wird um eine Voranmeldung per Mail unter info@tfeerfurt.de oder telefonisch unter 0361/ 421 34 99 gebeten.