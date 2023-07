Vinzenz Heinze gibt am Samstagabend in der Kaufmännerkirche ein Sommernachtskonzert unter der Überschrift „Lieblingslieder“.

Samenbomben und Country: Top 5 in Erfurt am Wochenende

Erfurt. Das Wochenende hält eine Vielzahl an Freizeitangeboten bereit. Die Top 5 der Freizeitangebote am Samstag und Sonntag ist ein bunter Mix geworden.

Einen bunten Mix an Freizeitaktivitäten hält das Wochenende in Erfurt für alle bereit, für die Urlaub gerade kein Thema ist.

Weltliteratur im Hof des Naturkundemuseums

„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry, diese zauberhafte Geschichte, ist ein Appell an Menschlichkeit und Freundschaft und zählt zu den meistgelesenen Werken der Weltliteratur. Am Samstag ab 20.30 Uhr wird es im Rahmen des Theatersommers Open air im Naturkundemuseum (Große Arche 14) gezeigt. Tickets gibt es in der Tourist-Info.

Sommerkonzert in der Kaufmannskirche

Die gefühlvolle Interpretation großer Melodien mit einem musikalischen Augenzwinkern ist das Markenzeichen von Vinzenz Heinze. Der Pianist und Sänger lädt für Samstag ab 21 Uhr in die Kaufmannskirche am Anger zum Sommerkonzert mit dem Titel „Lieblingslieder“ ein. Tickets: Tourist-Info und Abendkasse.

Laufen zum Start in den Tag

Mal ganz anders kann man den Start in den Tag am Samstag vollziehen. Mit einem 10-Kilometer-Entspannungslauf. Laufschuhe an und ab zum Fuchsgrund 27. Um 9 Uhr lädt dort das Outdoor-Fitnessstudio „UrbanFit“ alle ein, die sich gern bewegen. Ein Trainer passt allerdings auf, dass es mit Tempo und Intensität nicht übertrieben wird. Startgeld: zehn Euro.

Lustige Aktion für den Naturschutz

Kinder ab 7 Jahren können am Samstag mal so richtig matschen. Beim Samenbomben-Rollen im Kontor in der Hugo-John-Straße 8. In diesem Workshop machen sich alle gemeinsam die Hände dreckig und rollen verschiedene Samenbomben, die man mit nach Hause nehmen kann. Eine tolle Sommerferien-Aktivität.

Countrymusic im Forsthaus

Am letzten Sonntag des Monats heißt es wieder „Offener Forsthaus-Sonntag“ von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Forsthauses Willrode. Dieses Mal gibt es Countrymusik mit Nele und Steffen vom Ensemble „Vespertilio“ – Beginn circa 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.