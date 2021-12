„Samt und Sonders“ verbreiten Weihnachtsfreude

Kälte schreckt sie nicht ab: Uwe Rapp am Piano, Sängerin Pamela Schmidt und Christian Brasche am Bass sind „Samt und Sonders“ und sangen unter anderem am Christophorus-Haus für Menschen mit psychischer Erkrankung in Erfurt-Hochheim.

Erfurt. Vier Auftritte in Einrichtungen des Erfurter Christophoruswerks absolviert die Band „Samt und Sonders“ bis zu Weihnachten.

Weihnachtliche Stimmung kommt mit Livemusik generell auf, in diesen Tagen. Was die Band „Samt und Sonders“ jedoch mit ihren vier Auftritten an vier Standorten des Christophoruswerkes unter freiem Himmel bewirkt, ist viel mehr – nicht nur wegen der Einschränkungen wegen Corona. „Man sieht es dem Publikum einfach an. Die Musik tut den Menschen gut“, beschreibt es Franziska Friedrich, Öffentlichkeitsmitarbeiterin beim Christophoruswerk.

Als „Chancengeber*innen“, so heißt das Förderprogramm des Landes, sind die Musiker Pamela Schmidt, Uwe Rapp und Christian Brasche von „Samt und Sonders“ bis Weihnachten im Christophoruswerk unterwegs und bereiten den Menschen im Wohnhaus für Menschen mit psychischer Erkrankung, im Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung, in der Werkstatt am Ringelberg und in der Werkstatt in der Leipziger Straße eine besondere, zu Herzen gehende Freude.

Das Land gibt ein Stipendium von 1800 Euro für künstlerische Kleinprojekte in Sozialeinrichtungen berichtet Franziska Friedrich. Das Christophoruswerk ist eine der Sozialeinrichtungen, die das Angebot gern angenommen haben. Und zwar schon bis zum Sommer, als noch keiner wusste, wie sich die Corona-Pandemie im zweiten Jahr entwickeln würde.

Die Band „Samt und Sonders“ spielt also trotz der Kälte und wegen Corona zur Sicherheit draußen. Zum Programm gehören klassische weihnachtliche Lieder, aber auch jazzige. Den pädagogischen Ansatz beschreibt sie so: „Musik tut der Seele gut, löst Spannungen, baut Ängste ab und fördert Kreativität“. Gleichzeitig werde Gemeinschaft erlebt in einer Zeit, in der sich die Menschen im Christophoruswerk im Alltag in vielerlei Hinsicht einschränken müssen.

Die lockere schöne Atmosphäre kann auch in den nächsten Tagen noch nachwirken. Auf dem großzügigen Gelände in der Spittelgartenstraße gefiel das nicht nur den Bewohnern. Auch eingige Schüler der Spittelgartenschule erlebten die musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit mit.