Sandmännchen in Erfurt erstrahlt nach Reparatur in neuem Glanz

Erfurt. Die beliebte Erfurter Figur war Anfang Februar zum Opfer von Vandalen geworden. Nach einer Frischzellenkur ist sie nun zurück an ihrem Platz.

Das Erfurter Sandmännchen erstrahlt in neuem Glanz. Die beliebte Kika-Figur begrüße ab sofort wieder Passantinnen und Passanten an ihrem angestammten Platz hinter der Krämerbrücke, teilt die Stadt mit. Unbekannte hatten sie Anfang Februar schwer beschädigt. Direkt an der Stelle des Herzens schlugen sie zum Beispiel ein großes Loch in die Figur.

Seither wurde das Sandmännchen in einer Werkstatt behandelt. Repariert und frisch lackiert sowie an mehreren weiteren Blessuren geheilt ist es nach nach zweiwöchiger Frischzellenkur wieder da.

Wer wolle, könne gern ein Foto oder Selfie mit dem Männchen machen, heißt es. Idealerweise teilt man seinen Schnappschuss dann auch noch in den digitalen Netzwerken unter #sandmannerfurt.

Das Sandmännchen ist eines von insgesamt zwölf Figurenensembles mit 16 liebevoll gestalteten Kika-Figuren, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind. Sie begeistern kleine und große Besucher gleichermaßen.