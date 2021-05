Sanfte Eingewöhnung

Guten Morgen: Casjen Carl über das Ende der endlosen Hausaufgaben

Manchmal sind es die kleinen Nachrichten am Nachmittag, die das Herz erfreuen.

So am Mittwoch, als die Info aus der Schule eines Sohnes im Mailfach eintrudelte, dass am Freitag der Präsenzunterricht wieder für alle beginnt. Für jene, die das Glück haben, ihre Kinder vor Corona durch die Schule geschleust zu haben: Präsenzunterricht ist das, was früher als Schule bekannt war. Kinder gehen früh los und kommen nachmittags heim.

Ich erlebe derzeit das Stufenprogramm. Also schrittweise Eingewöhnung in den Alltag. Der Jüngste ist Abschlussklassenkind, war also zuletzt schon täglich in seiner „Einrichtung“. Der Älteste pflegte mit seinen Mitschülern seit Anfang dieser Woche, den täglichen Wechsel. Nur das Mittelkind war also noch mit seinen Dauerhausaufgaben beschäftigt. weil eben seine Schule aus guten Gründen den wochenweisen Wechsel der Gruppen bevorzugte.

Am Freitag darf nun also auch er wieder los. Frei nach dem Motto: jeder Tag zählt.

Den zahlenmäßigen Rückgang an arbeitender Bevölkerung in den heimischen vier Wänden hätte ich übrigens auch anhand von akustischen Messungen beschreiben können. Was unweigerlich zu einem weiteren Gedanken führt: Ein Tag Homeoffice muss gar nicht so nervenaufreibend sein.