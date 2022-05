„Santiano“ sagt Konzert in Erfurt ab

Erfurt. Wegen der Erkrankung des Sängers der Band „Santiano“ muss die Tour abgebrochen werden. Ersatztermine sind für den Herbst geplant.

Schlechte Nachricht für alle Fans der Band „Santiano“. Oder vielmehr noch für deren Sänger Björn Both. Denn der Frontmann ist an Corona erkrankt, was aber eben einen Strich durch den Tour-Kalender macht, wie die Agentur Semmel mitteilt. So wird das für Dienstag, 17. Mai, geplante Konzert in der Messe Erfurt verschoben.

Karten für Show in der Messehalle behalten Gültigkeit

„Nachdem wir in der vergangenen Woche endlich wieder Fahrt aufnehmen und unsere für einige Tage krankheitsbedingt unterbrochene ,Wenn die Kälte kommt’-Tournee fortsetzen konnten, müssen wir euch heute leider schweren Herzens erneut eine schlechte Nachricht überbringen“, heißt es. „Aufgrund eines heutigen positiven Corona-Testergebnisses von Frontmann Björn Both, können die letzten fünf Termine der Tournee leider nicht wie geplant stattfinden und müssen in den September 2022 verlegt werden.“

Bereits gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit, der neue Termin solle noch in dieser Woche bekannt gegeben werden.