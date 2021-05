Schatz-Schlamassel und Krimi-Picknick in Erfurt

Erfurt. Drei Veranstaltungen der Kinderbuchtage rutschen wegen noch geltender Corona-Beschränkungen in den Juni.

Fest planbar ist in diesen Corona-Zeiten wohl nichts. Das muss auch die Buchhandlung Peterknecht erleben, die drei Veranstaltungen ihrer Kinderbuchtage verschieben muss. Die aktuelle Verordnung des Landes gilt bis 3. Juni. Zumindest, so berichtet Peter Peterknecht, sei ihm vom Sozialministerium angedeutet worden, dass danach Veranstaltungen unter freiem Himmel möglich sein werden.

Hoffnung auf mögliche Freiluftveranstaltungen

Für die Lesungen am 29. und 30. Mai sowie 1. Juni sind aber bereits neue Termine gefunden worden. Das wäre als Erstes die Veranstaltung mit Thomas Winkler, der sein Buch „Luis und Lena. Die Zahnlücke des Grauens“ vorstellt. Auf die turbulente Geschichte kann man sich nun am 19. Juni freuen. Die Lesung findet wie geplant bei „Kakteen Haage“ in der Blumenstraße 68 statt.

Zum Krimipicknick mit Stefan Peter Andres wird nun am 20. Juni auf den Dachgarten des Hotels Zumnorde geladen. Der Kriminacht-Leser wird, so die Hoffnung, auch am helllichten Tag dafür sorgen, dass die Krimis Spannung erzeugen werden und der Grusel nicht zu kurz kommt. Dieses Jahr geht es mit dem Agenten J.C. von Joe Graig durch London und mit Julian Press auf Verbrecherjagd.

Lesungen in traditionsreicher Kakteen-Zucht und auf Hoteldach

Die dritte verschobene Lesung ist jene mit dem Autoren-Duo Andreas Hüging und Angelika Niestrath, die ihr Buch „Roki. Ferien mit Schatz-Schlamassel“ vorstellen. Wer darauf Lust hat, sollte sich nun den 21. Juni im Kalender markieren. Ort ist hier der Übungsraum der Firma „Höhenfaktor“ am Heckerstieg 3 in Erfurt Erfurt.

Alle Karten behalten Ihre Gültigkeit, können jedoch auch zurückgegeben werden. Alle weiteren Termine finden wie geplant statt.

Weiterhin haben die Veranstalter der Kinderbuchtage den Abgabetermin für die Schmökerhits der Erfurter Kinder verlängert. Wer möchte kann seine drei Lieblingsbücher per E-Mail an kinderbuchtage@peterknecht.de oder an info@stadtwerke-erfurt.de senden. Gefragt sind Buchtipps der 9- bis 13-jährigen Vielleser, die auch in der Buchhandlung am Anger abgegeben werden können. Der neue Endtermin ist jetzt der 10. Juni. Unter allen Teilnehmern verlost Peterknecht fünf Buchpakete.