Erfurt . Mehrere Autoeinbrüche sind am Dienstag der Polizei in Erfurt gemeldet worden.

Scheiben eingeschlagen: Unbekannte brechen in vier Autos in Erfurt ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Scheiben eingeschlagen: Unbekannte brechen in vier Autos in Erfurt ein

In Erfurt ist in vier Autos eingebrochen worden. Betroffen waren vier Autobesitzer, deren Wagen am Nettelbeckufer, in der Friedrich-Engels-Straße, der Mittelstraße und im Ortsteil Ilversgehofen parkten. Bei drei Autos wurden die Scheiben eingeschlagen und Taschen mit Sportsachen und Unterlagen gestohlen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Bei dem vierten Autobesitzer hatten es die Täter vermutlich etwas einfacher. Sie sind offenbar mit dem originalen Schlüssel in den VW Transporter gelangt, die der Besitzer vor geraumer Zeit auf dem Parkplatz verloren hatte. Die Diebe haben aus dem Kleinbus das Autoradio und ein Navigationsgerät gestohlen.

Weitere Blaulichtmeldungen