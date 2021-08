Ein 23-Jähriger ist in Erfurt geschlagen worden (Symbolfoto).

Schläge ins Gesicht: Mann wird in der Nacht in Erfurt verletzt

Erfurt. Nach einem Überfall auf einen Mann in Erfurt sucht die Polizei nach den Zeugen, die den Täter in die Flucht schlugen.

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 2 Uhr ist in Erfurt im Bereich An der Lache Ecke Stotternheimer Straße ein Mann verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein Mann einen 23-Jährigen zunächst in ein Gespräch verwickelt und anschließend mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde im Gesicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen der Tat, vorrangig nach den Personen, die auf die Tat aufmerksam wurden und dafür sorgten, dass der Täter zur Flucht bewegt hatten. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt unter dem Aktenzeichen 0175825/2021.