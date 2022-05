Schlägerei am Erfurter Anger - Widerstand endet in Polizeigewahrsam - Warnbake nach Gastwirt geworfen

Erfurt. Nach einer Schlägerei auf dem Anger werden Zeugen gesucht. Zudem endete ein Platzverweis mit Widerstand und Gewahrsamnahme. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen Anger und Trommsdorffstraße in der Zeit von 14.55 Uhr bis 15.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer. Laut Polizei waren ein 22-Jähriger und ein einem Unbekannter aus bisher ungeklärter Ursache in Streit geraten und schlugen schließlich auf einander ein.

Wie sich bei der späteren Anzeigenaufnahme herausstellte, war der 22-Jährige erheblich alkoholisiert. Da er mit einem Auto an den Tatort gefahren und obendrein nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erhielt er neben einer Anzeige wegen Körperverletzung auch zwei weitere Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu weiteren beteiligten Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/7840-0 entgegen.

Platzverweis endet mit Widerstand und Gewahrsamnahme

Ein 24-Jähriger störte Dienstagabend gegen 17 Uhr eine angemeldete Versammlung auf dem Willy-Brand-Platz in Erfurt. Durch lautes Pfeifen und Zwischenrufe habe er immer wieder die Redebeiträge unterbrochen, so die Polizei. Der Mann sei durch eine Streifenbesatzung daraufhin angesprochen worden und erhielt einen Platzverweis. Als er diesem nicht nachkam, versuchten die Polizisten den 24-Jährigen wegzuschieben. Daraufhin schlug er mehrfach nach den Beamten, die dabei aber nicht verletzt wurden.

Der Störer sei zu Boden gebracht und gefesselt worden. Anschließend wurde er nach richterlicher Bestätigung in Polizeigewahrsam genommen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Gast außer Rand und Band

Ein betrunkener Mann beschäftige am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr die Erfurter Polizei. Der 25-Jährige war in der Innenstadt in einer Bar versackt und hatte reichlich Alkohol konsumiert. Fast zwei Promille in der Atemluft führten schließlich dazu, dass er mit dem Wirt in Streit geriet. Der setzte den Querulanten schlussendlich vor die Tür. Verärgert darüber klopfe der Gast lautstark gegen die geschlossene Bar und warf eine Warnbake nach dem Wirt. Das Geschoss verfehlte glücklicherweise sein Ziel. Neben einem einjährigen Hausverbot erhielt der Mann eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.