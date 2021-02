Schlittenspuren überführen Dieb in Molsdorf

Ein Dieb konnte am Samstag anhand der Spuren eines Schlittens überführt werden. Nach Angaben der Polizei hat der Mann den vollgepackten Schlitten in der Gartenanlage in Molsdorf hinter seinem Fahrrad hergezogen. Später sei dort eine aufgebrochene Gartenlaube bemerkt worden.

Mehrere Streifenwagen und Polizeihubschrauber seien zum Einsatz gekommen. Die Schlittenspuren im Schnee hätten die Polizeibeamten letztlich auf die richtige Fährte bis nach Ichtershausen geführt.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 33-Jährige zuvor in ein Schlachthaus und zwei Gärten eingebrochen sei und sein Glück auch an einem Wohnhaus versucht hätte. Neben dem Holzschlitten und dem Fahrrad habe er unter anderem ein Navigationsgerät, Werkzeug, Waschmittel und einen Wäschetrockner gestohlen.

Bei der Durchsuchung des Mannes sei eine kleine Menge Drogen sichergestellt worden. In der Wohnung des 33-jährigen Mannes seien weitere Drogen und Fahrradteile gefunden worden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Weitere Blaulichtmeldung aus Thüringen