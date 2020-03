Erfurt. Passantenströme in Innenstädten verändern sich in Corona-Zeiten drastisch. Eine Studie erkundet dieses Phänomen.

Nach Corona-Verordnung: Schlösserstraße in Erfurt wie leer gefegt

Wie viele Menschen in Zeiten der Kontaktsperre wegen des Corona-Virus jetzt noch zu Fuß in der Erfurter Altstadt unterwegs sind, das interessierte Studierende um Gerhard Reiter, der Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach ist. Messgeräte zählten in der Schlösserstraße.

Die Studie ergab einen drastischen Rückgang der Passantenströme in der zurückliegenden Woche, als schon Kontaktsperre herrschte, und in der Woche davor. Um 70 bis 80 Prozent weniger Menschen waren unterwegs. Reiter hat die Daten ausgewertet: „Die Zahlen belegen, dass die Erfurter das Ausmaß der Bedrohung durch die Corona-Pandemie verstanden haben und mehrheitlich zu Hause bleiben“, kommentiert er das nicht unerwartete Ergebnis der Studie.

Am Mittwoch wurden in der Schlösserstraße insgesamt 3814 Passanten gezählt. Der Tageshöchstwert lag in der Zeitspanne zwischen 12 und 13 Uhr bei insgesamt 414 Personen. Da sind 72 Prozent weniger, als dort sonst zu dieser Zeit Menschen unterwegs sind. Am Tag zuvor wurden insgesamt 4036 Passanten gezählt. Der Ta-geshöchstwert lag ebenfalls in der Mittagsstunde bei 363 Personen. Das sind 78 Prozent weniger als sonst üblich. Am Montag, 23. März, waren es 76 Prozent weniger. Man kann laut Reiter also für diese Woche von einem Rückgang der Passantenzahlen in der Fußgängerzone von 70 bis 80 Prozent ausgehen.

Der Rückgang nahm aber bereits in der Vorwoche seinen Lauf, als die Passantenzahlen von 12.082 Personen am Montag, 16. März, auf 10.787 (Dienstag, 17. März), auf 8572 (Mittwoch 18. März), auf 7190 (Donnerstag, 19. März) und schließlich auf 4122 (Freitag, 20. März) abstürzten. Ihren Tiefpunkt erreichten die Zahlen am Samstag, 21. März, (2723 Fußgänger) und schließlich am Sonntag, 22. März (1574 Passanten). Die Daten stammen ebenfalls aus der Auswertung der Passantenströme durch die die Duale Hochschule Gera-Eisenach.

Durch die Corona-Krise kommt es zu deutlichen Rückgängen der Fußgänger in zahlreichen Städten in Thüringen. Und sichtbar wird das in Erfurt beispielsweise auch auf dem sonst sehr belebten Anger, dem Fischmarkt oder dem Domplatz. Dokumentieren kann man den Rückgang in denjenigen Städten, wo eine Passantenzählung erfolgt ist. Für Thüringen liegen der Hochschule hierzu Werte nur für den Standort Schlösserstraße in Erfurt vor.

Erfasst und bereitgestellt werden die Zahlen durch das Kölner Unternehmen Hystreet, das die entsprechenden Messgeräte installiert hat und die Zahlen veröffentlicht.