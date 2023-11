Schnarchen als Erfahrung: Erfurter verschlafen Konzert am Zughafen

Matte an Matte ein Konzert erleben: Was es in Heidelberg und Leipzig schon gab, wird nun auch in Erfurt möglich.

Erfurt. Eine Nacht im Zughafen dürften einige Erfurter schon zugebracht haben. Aber im Liegen und mit geschlossenen Augen?

Eine ganze Nacht liegen ist nichts Besonderes. Tut man dies jedoch im Zughafen und mit unbekannten Liege-Nachbarn, kann das zu einer ungewöhnlichen Erfahrung werden. Im Rahmen eines Schlafkonzert wird das im Zughafen möglich. Am Samstag, den 11. September können die Erfurter diese Erfahrung machen und ihre Kissen, Matten und Decken zu der musikalischen Erfahrung mitbringen.

Ein Musikerlebnis zwischen Wachsein und Schlafen

Inspiriert von den Sleep Concerts des Musikers und Schlafforschers Robert Rich beruhen die Schlafkonzerte auf der Erkenntnis, dass der Zustand am Übergang zwischen Schlaf und Wachsein äußerst empfänglich für künstlerisches Erleben ist. Sinneswahrnehmungen mischen sich hier mit innerem Erleben, die Gedanken fließen in freier Assoziation, lebhafte Traumbilder entstehen und vergehen wieder. Davon ausgehend zielt das Schlafkonzert nicht auf Tiefschlaf ab sondern auf ein auf- und abtauchen am Rande des Schlafes. Auf diese Weise sollen die Klänge von Heinrich Lenz, Pina Bettina Rücker und Steffi Narr auf eine neue Art erlebbar werden. Dabei sind leise Gespräche oder auch ein kleiner Snack nicht ausgeschlossen, sofern diese nicht das Konzerterlebnis übertönen. Auch Erfurter, die schnarchen, sollen sich nicht eingeschränkt fühlen: „Wir laden euch dazu ein dies, wie auch alle anderen Klänge die euch in dieser Nacht begegnen, nicht als Störung sondern als Teil der Erfahrung zu begreifen“, wie Heinrich Lenz in der Veranstaltungsankündigung mitteilt.

Gefördert wird das Schlafkonzert durch die Stadtverwaltung Erfurt. Die Gäste haben einen Spielraum von 10 bis 25 Euro, wie viel sie für das Konzert bezahlen wollen. Ab 12 Uhr Tickets gibt es unter https://luciditymusic.ticket.io/