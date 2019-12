Über die Weihnachtsfeiertage wurde wohl versucht, in die Galerie auf der Krämerbrücke einzubrechen.

Unbekannte haben über die Feiertage versucht, in ein Ladengeschäft auf der historischen Krämerbrücke einzubrechen.

Schock nach Weihnachten auf der Krämerbrücke - „In zwanzig Jahren ist uns nichts Derartiges widerfahren!“

„Wir sind doch sehr erschrocken über einen solchen Akt der Gewalt“, heißt es in dem Facebookpost der Galerie „Schmuck und Objekt Ute Wolff-Brinkmann“ am Freitag. Zu sehen sind einige Fotos des weihnachtlich geschmückten Schaufensters des Ladens auf der Erfurter Krämerbrücke. Eine der Scheiben wurde erheblich beschädigt - und das in einer Weihnachtsnacht.

Eine Anwohnerin hatte in der Nacht zu Freitag gegen 4.15 Uhr mehrfaches, lautes Knallen gehört. Das ganze Ausmaß des Schadens wurde jedoch erst am Morgen sichtbar.

Mit großer Kraft müssen der oder die unbekannten Täter versucht haben, die Scheibe einzuschlagen. Die Risse erstrecken sich fast bis in die letzte Ecke des Schaufensters.

„Wir sind doch sehr erschrocken über einen solchen Akt der Gewalt. Nun haben wir im Vergleich zu manch anderem Ausstellungsort, ein Glas verbaut, welches es einem geneigten Übeltäter nahezu unmöglich macht, Dingen auf unrechtem Weg habhaft zu werden“, schreiben die Betreiber auf Facebook.

Kein Zweifel, wäre hier normales Fensterglas verbaut gewesen, hätte dieses dem Angriff wohl nicht standgehalten, womöglich hätten die Unbekannten im Geschäft weiter gewütet. „Wir sind erschrocken darüber, dass es doch Menschen gibt, die nichts und niemandem gegenüber Respekt empfinden“, heißt es in dem Post weiter.

Die Scheibe zu ersetzen wird nach Angaben der Betreiber wohl mehrere Wochen dauern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

