Schön ist anders: Aktion gegen Wildpinkler an Erfurts Krämerbrücke

Anwohner haben an der Krämerbrücke nahe der Mikwe Absperrband und einen angeblichen Elektrozaun gespannt, um so Wildpinkler abzuschrecken.

Erfurt. Ein Gebüsch an der Erfurter Krämerbrücke wird als Klo missbraucht. Eine Anwohnerin will sich das nicht länger gefallen lassen und hat Vorsorge getroffen.

Tatort? Gasunfall? Bauarbeiten? Keins von alledem ist am Fuß der Krämerbrücke der Fall. Eine Anwohnerin, so heißt es, habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als Menschen mit dem Flatterband daran zu hindern, hier ihre Notdurft zu verrichten. Insbesondere an heißen Tagen stinke es hier zum Himmel, was keinesfalls am benachbarten Mülltonnenstandplatz liegt. Da nun die Sanierung der Bäckerei in der Kreuzgasse ansteht, wird aus dem Klo im Gebüsch vorübergehend ein Containerstandort werden – mit der Aussicht, sich nach den Bauarbeiten des eigentlichen Problems anzunehmen.