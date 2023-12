Adventsleuchten in der Augustinerkirche.

Attraktion in der Weihnachtszeit Schon tausende Besucher beim Adventsleuchten in der Erfurter Augustinerkirche

Erfurt Eine Lichtinstallation des Künstler-Duos Kopffarben lockt zu einem Besuch der Augustinerkirche. Überlebensgroße Figuren erzählen hier die Weihnachtsgeschichte.

Erfurt singt: Am Freitag, 22. Dezember, gestaltet die neue Augustiner-Kantorin Ingrid Kasper die „Nacht der Lichter“. Um 18 Uhr erklingen die schönsten Advents- und Weihnachtslieder in der Augustinerkirche, wenn sie miteinander gesungen werden. Zu den bekanntesten zählen „Macht hoch, die Tür“, „Es kommt ein Schiff geladen“ oder „Alle Jahre wieder“.

Eine Vorahnung auf die Weihnachtsfreude leuchtet den ganzen Advent hindurch in der Kirche, wenn die Lichtinstallation des Künstler-Duos Kopffarben erstrahlt. „Das Adventsleuchten ist in diesem Jahr besonders emotional“, sagt Augustinerpfarrer Bernd Prigge. „Überlebensgroße Figuren erzählen uns die Weihnachtsgeschichte von vor 2000 Jahren.“ Kein Wunder, dass in den ersten zweieinhalb Wochen seit Start des „Anderen Advent“ schon rund 7.500 Besucher gezählt wurden. Das Adventsleuchten findet jeden Tag von 16 bis 19 Uhr statt. Um 18 Uhr gibt es den Abendsegen. Der Eintritt ist frei.