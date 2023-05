Schreckgespenst Inflation spukte durch Erfurt

Vorsicht Inflation: Schauspiel mit Oldtimern an sechs Orten in Erfurt.

Vor 100 Jahren grassierte auch eine Inflation in Deutschland, aber viel stärker als heute. Bei der Hyperinflation stieg die Teuerung 1923 in aberwitzige Höhen. Am Ende bezahlten die Menschen mit Milliarden und Billionen. Sparguthaben wurden wertlos, Schulden lösten sich in Luft auf. Es war ein traumatisches Erlebnis für die Deutschen, insbesondere für die Mittelschicht, die sich auf Geldstabilität verlassen hatte. Der Weimarer Republik e.V. erinnert in diesem Jahr an diese Ereignisse.

Im Haus der Weimarer Republik in Weimar wurde die Sonderausstellung „Trauma 23 – Deutschlands Hyperinflation vor 100 Jahren“ eröffnet. Nun geht der Verein mit dem Thema auf Tournee und kam am Freitag nach Erfurt. An insgesamt sechs verschiedenen Orten wurden drei Oldtimer vorgefahren und an Bord waren die Schauspieler Katrin Heinke und Wolfgang Kaiser. Sie stellten als Szenen dar, welche Erschütterungen die Inflation hinterließ und wie die Menschen darauf reagierten.