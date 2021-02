Schülerparlament Erfurt tagt online

Coronabedingt fand die 8. Vollversammlung des Erfurter Schülerparlamentes erstmals digital statt. Wie die Mediensprecherin Helen Wohlmann resümiert, sei die Premiere gut gelungen. Als erstes habe der neue Vorstand die Ergebnisse seiner Arbeit der letzten Monate präsentiert: den Klassen- und Schülersprecher-Tag zusammen mit der BÄMM! genannten Beteiligungsplattform Erfurt, eine erfolgreiche Kooperation mit dem Radentscheid Erfurt, die Erstellung einer eigenen Website, die Gestaltung eines Corporate Designs sowie die Einrichtung eines Online-Kommunikationstools. Letzteres habe sich bereits zur Vollversammlung bewährt. Ebenso habe der Vorstand berichtet, dass zwei Anträge der letzten Vollversammlungen nun in den Stadtrat eingereicht wurden.

Auch die Ausschüsse des Schülerparlamentes berichteten. So beschäftigte sich der Pandemieausschuss mit der Situation an Erfurter Schulen, zu der es eine Umfrage gab. Der Digitalisierungsausschuss begann mit einer Bestandsaufnahme der Technik an Schulen, wofür die Schulleitungen befragt wurden. Trotz der geringen Beteiligung, so Helen Wohlmann, seien massive Mängel und große Unterschiede festgestellt worden.