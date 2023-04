Vermeintliche Schüsse bei heftigen Streit sorgen für Polizeieinsatz in Erfurt

In der Erfurter Triftstraße musste die Polizei in der Nacht einen heftigen Streit zwischen zwei Männern schlichten.

Erfurt. In Erfurt sind in der Nacht zwei Männer so heftig aneinandergeraten, dass die Polizei gerufen wurde.

Die beiden Männer waren in der Erfurter Triftstraße in Streit geraten, der so heftig war, dass sich ein Hausbewohner beschwerte. Als dann auch noch Schüsse zu hören waren, wurde die Polizei gerufen. Mit mehreren Einsatzwagen erschien diese am Einsatzort und sperrte als erstes den betroffenen Bereich ab. In der Wohnung konnte aber keine Waffe gefunden werden und nach etwas mehr als zwei Stunden war der Polizeieinsatz beendet und die Straßensperrung wurde wieder aufgehoben. Warum die Männer aneinandergeraten waren ist noch unklar.

