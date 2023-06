Schule des Christophoruswerkes Erfurt erhält modernen Anbau

Erfurt. Die Erfurter Christophorus-Schule für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Geistigen Entwicklung bekommt ein neuen Schulanbau.

Die Christophorus-Schule für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bekommt ein neuen Schulanbau. Am Freitag wurde an der Einrichtung im Erfurter Norden, wo momentan 110 Kinder und Jugendliche lernen, für den modernen Anbau der Grundstein gelegt. Er soll bis Februar 2024 fertig gestellt sein. Das neue Haus wird für die Klassen der Werkstufe in der Berufsorientierung neue Möglichkeiten eröffnen und mehr Teilhabe ermöglichen. Der Anbau soll insgesamt 2,45 Millionen Euro kosten. Höhepunkt der Grundsteinlegung war die Versenkung einer Zeitkapsel im Fundament. Die Schüler Leon und Nils (von links) befüllten die Kapsel mit einer aktuellen Tageszeitung, ein Blatt mit den Fingerabdrücken aller Schüler, einer Grafik des neuen Hauses und Kleingeld.