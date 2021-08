Schule und Turnhalle beschmiert - Bargeld entwendet und geflüchtet - Leichtkraftrad gestohlen

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Schule und Turnhalle beschmiert

Unbekannte Schmierfinken haben in der Brühlervorstadt von Erfurt zwischen Dienstag und Mittwoch Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Hausmeister einer Schule am Morgen fest, dass an der Haupteingangstür sowie an der Turnhalle Graffiti angebracht worden waren.

Mit verschiedenen Farben hatten die Täter Symbole und einen beleidigenden Spruch an die Wände gesprüht. Während der Anzeigenaufnahme wurden an einer Garage zwei weitere frische Graffitis festgestellt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bargeld entwendet und geflüchtet

In der Nacht zu Mittwoch haben es Einbrecher auf einen Pizza-Lieferservice in Ilversgehofen abgesehen gehabt. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr zerstörten sie laut Polizeiangaben eine Fensterscheibe, um in den Laden zu gelangen.

Die Täter durchwühlten die Inneneinrichtung und wurden fündig. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt. Am Tatort ließen die Einbrecher Spuren zurück, welche von der Kriminalpolizei gesichert wurden. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Leichtkraftrad gestohlen

Viel Freude hatte ein 32-jähriger Mann aus Erfurt an seinem Kleinkraftrad nicht. Erst im letzten Monat hatte er das gelbe Motorrad der Marke Bullit Blueroc neu zugelassen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen es Diebe am Mittwoch zwischen Mitternacht und 6 Uhr aus einem Hinterhof in der Iderhoffstraße.

Das Leichtkraftrad hat einen Wert von 2.800 Euro. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.

