Schulweg im Erfurter Norden als gefährlich eingestuft

Erfurt. Schüler checkten Geh- und Radwege rund um die Gemeinschaftsschule am Roten Berg. Projekt des VCD offenbart Schwächen in dem Umfeld.

Wie sicher ist der Schulweg? Gibt es Situationen vor der Schulen, in denen ich mich unsicher fühle? Was brauche ich, um gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu kommen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule am Roten Berg bei einem Vor-Ort-Check der Fuß- und Fahrradfreundlichkeit des Schulumfelds.

Ausgestattet mit einer Checkliste, Stoppuhr, Maßband und Kamera machten sich sie sich auf den Weg zur Straße. Sie überprüften genau, ob der Zustand der Geh- und Radwege, der Zebrastreifen, der Ampeln, der Bushaltestellen und der Abstellanlagen den Bedürfnissen der zu Fuß gehenden oder radfahrenden Schüler entspricht. Ihre eigene Einschätzung ist ganz besonders wichtig, denn niemand kennt die Situation morgens vor der Schule besser als sie selbst.

Angeleitet durch Stephanie Päßler und Falko Stolp vom VCD und begleitet von Klassenlehrer Michael Strupp wurde der Vor-Ort-Check im Rahmen des Projektes „Fuß- und fahrradfreundliche Schule - für mehr aktive Mobilität an Schulen“ des Verkehrsclub Deutschland durchgeführt. „Das Projekt unterstützt Grund- und weiterführende Schulen deutschlandweit bei der Durchführung der Checks und bietet darüber hinaus Online-Schulungen für Lehrkräfte, Eltern und weitere schulische Mobilitätsbeauftragte an“, erklärt Falko Stolp.

Immer mehr Kinder im Elterntaxi

Obwohl Kinder und Jugendliche täglich an Schulen ein und ausgehen, sei die Infrastruktur im Schulumfeld in Deutschland häufig auf den Autoverkehr ausgerichtet – eine Mobilitätsform, die Kinder und Jugendliche nicht eigenständig nutzen können, so Falko Stolp. Auch aufgrund dieser autozentrierten Infrastruktur würden immer mehr Kinder mit dem Elterntaxi zur Schule gebracht. Dies hat negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit, ihre Entwicklung und ihr Leistungsvermögen. Auch die Kommune leidet unter den Verkehrs- und Umweltbelastungen.

Der Vor-Ort-Check zeigt, dass die Gemeinschaftsschule die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Um diese durchzusetzen, werden gemeinsam mit der Schulleitung und weiteren Akteuren Maßnahmen erarbeitet, um die Sicherheit der Schüler zu erhöhen. Bei der Umsetzung ist vor allem die Kommune gefragt. Nur durch eine kindgerechte Verkehrsplanung und eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen können Unfälle an den identifizierten Gefahrenstellen vermieden werden.

Falko Stolp meint dazu: „Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule am Roten Berg auf den Straßen, Wegen und Plätzen rund um die Schule frei, selbstständig und sicher zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad bewegen können – eine kindgerechte Infrastruktur kommt allen zugute, egal ob jung oder alt. Der Vor-Ort-Check hat gezeigt, dass die aktuelle Situation im Schulumfeld eine Mobilitätseinschränkung und -gefährdung für Kinder und Jugendliche darstellt. Ich fordere die Kommune zum raschen Handeln auf.“