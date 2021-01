Schwarz oder weiß

Währen sich mitten in der Stadt die Straßen, Bürgersteige und Dächer schon längst wieder schwarz und schneefrei präsentieren und höchstens ein paar weiße Krümel auf Grünflächen liegen, geraten am Stadtrand und im Umland die Schneemassen tagsüber mächtig ins Rutschen. Günstigenfalls landen sie am Boden, ohne jemandem auf den Kopf zu platschen. Mit dem Schneeschieber bekommt man sie gar nicht so leicht aus dem Weg befördert.

Seit zwei Tagen schneit es bei uns, mit Unterbrechungen zwar, aber geräumt werden muss häufiger. An sich eine schöne Abwechslung zum Homeoffice an der frischen Luft.

Unseren vier Hühnerdamen allerdings gefällt die nasse weiße Pracht gar nicht. Sie tapsen und scharren nicht mehr im gesamten Garten herum, sondern scheinen den ganzen Tag bloß zwischen ihrer geöffneten Volierentür und dem schneefreien Kompost hin und her zu wackeln. Das sieht man an den schnurgeraden Linien, die ihre Fußabdrücke hinterlassen. Wie an anderen Tagen auch eilen sie ganz fix herbei, wenn sie die Chance auf ein paar Leckerbissen extra wittern. Derzeit nur entlang dieser Linien. Regelrecht Aufruhr am Futternapf gibt es jedoch, wenn man die dicke Schneedecke von der Abdeckplane ihre Voliere schiebt. Diesen Lärm mögen sie noch weniger als Schnee. Da vergessen sie sogar das Futtern.