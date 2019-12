Schwarz-Rot-Rot in Erfurt schließt Grundstücks-Kompromiss

Für den Preis eines Filet-Grundstücks an der Eichenstraße wollen CDU, SPD und Linke Zeit kaufen, um weiter über die Schulbaufinanzierung nachdenken zu können. Ein gemeinsamer Stadtrats-Antrag, der den im Mai beauftragten Verkauf von städtischen Grundstücken und Ärztehäusern an die Kowo im Grunde bestätigt, soll zudem eine drohende Haushaltssperre abwenden.

Ein Antrag in dieser schwarz-rot-roten Konstellation und in dieser Tragweite ist eine Premiere im Erfurter Stadtrat und den neuen, komplizierten Mehrheitsverhältnissen geschuldet. Die Fraktionschefs Michael Hose (CDU), Frank Warnecke (SPD) und Matthias Bärwolff (Linke) lassen keinen Zweifel daran, dass der Kompromiss hart erkämpft wurde.

„Allein würden wir es jeweils anders machen“

„Mit eigenständiger Mehrheit würden wir es jeweils anders machen“, sagt Hose. „Aber unser Aufeinanderzugehen zeigt, dass es noch Parteien gibt, die Kompromisse schließen wollen.“

Gemeinsam mit kleineren Fraktionen wollten die Linken den Grundstücksverkauf eigentlich stoppen. Die in diesem Fall drohende Haushaltssperre überzeugte sie laut Bärwolff aber davon, beim Kompromiss mitzumachen. „Wir wollen nicht, dass die freiwilligen Leistungen gestrichen werden, die für das Zusammenleben in der Stadt wichtig sind“, sagt Bärwolff.

Bürgerentscheid zum Kowo-Deal würde die Stadt spalten

CDU und SPD verzichten hingegen endgültig auf die Einlage der Kowo in die Stadtwerke. „Die Einlage war kein Dogma, sondern ein Finanzierungsvorschlag“, meint Frank Warnecke. Die CDU steht grundsätzlich weiter zu dem Einlage-Modell. „Aber ein Bürgerentscheid würde die Stadt über Monate spalten“, begründet Michael Hose den Rückzug.

Folgendes steckt hinter dem neuen Antrag: Wie sich herausgestellt hat, ist das Grundstückspaket der Stadt für die Kowo nicht wirklich die 30 Millionen wert, die einst geschätzt wurden. Das Geld ist aber bereits im Doppelhaushalt verplant, und zwar, zum Ärger der drei Fraktions-Chefs, nicht nur für den Schulbau.

Kowo und Privatinvestor bauen gemeinsam

Ein derzeit für Parkplätze genutztes Innenstadt-Grundstück, das an der Regierungsstraße entlang von der Eichenstraße bis zur Lilienstraße reicht, soll deshalb zum Teil aus dem Paket herausgelöst werden: Das vordere Drittel an der Eichenstraße geht weiterhin an die Kowo, die beiden anderen Drittel an private Investoren. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass mit dem Geld vom freien Markt die 30 Millionen insgesamt doch zu erzielen sind.

Entwickelt soll das Grundstück mit einem gemeinsamen Bebauungsplan für den privaten und den Kowo-Bereich. So soll eine Restkontrolle über das verbleiben, was dort entsteht.

Um die Kowo zu entlasten und überhaupt in die Lage zu versetzen, an Neubauten zu denken, soll laut dem Antrag zugleich die jährliche Gewinnausschüttung der Kowo an die Stadt gestrichen werden. Von dem Geld könne die Kowo zum Beispiel eine Entwicklungsabteilung finanzieren, meint Matthias Bärwolff.

Straßenbahngleis wird verlegt

Teil der Pläne ist auch, das Evakuierungsgleis der Straßenbahn von der Regierungs- durch die „Ersatz-Eichenstraße“ zur Neuwerkstraße weg zu verlegen. Künftig soll das Gleis durch die Straße Klostergang führen.

Die Entwicklung des neuen, dann geschlossenen Quartiers mitsamt der Gleisverlegung ist auf Jahre angelegt. „Wir wollen im nächsten Jahr verkaufen, aber wir erwarten nicht, dass im nächsten Jahr gebaut wird“, sagt Hose.

Die 40 Millionen Euro für den Schulbau, die aus der Kowo-Einlage in die Stadtwerke generiert werden sollten, kann der Antrag nicht ersetzen. Mit den 30 Millionen aus dem Grundstücksverkauf sei die Schulbaufinanzierung aber für die nächsten „zwei bis drei Jahre“ abgesichert“, sagt Michael Hose.

Plan B für den Schulbau wird weiter gesucht

Ein Plan B für den Hauptanteil des Geldes wird weiter gesucht. Dabei kann nach Überzeugung der drei Fraktionschefs zusätzliches Geld vom Land nur der kleinere Teil der Lösung sein.

Ebenfalls nicht geklärt ist, ob ein Eigenbetrieb für Schulbau nur für das Personal gegründet werden soll oder ob, in einer großen Variante, die Gebäude an den Eigenbetrieb übertragen werden und die Stadt eine so genannte Vollkostenmiete zahlt. Dies würde zu Beginn deutlich mehr Geld nötig machen, aber auch garantieren, dass die Mittel für den Bau, die Sanierung und die Instandhaltung der Schulen langfristig gesichert sind und nicht jedes Jahr aufs Neue im Haushalt gesucht werden müssten.